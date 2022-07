Red Bull Salzburg: Kampfansage an die Konkurrenz

„... dann wäre unsere Dominanz nicht so groß gewesen“

Jaissle sah vor allem die Defensivarbeit als ausbaufähig an. „Hätte die Austria ihre Chancen genützt, wäre unsere Dominanz nicht so groß gewesen“, hielt er fest. Nach drei großen Möglichkeiten der Wiener in der ersten Halbzeit - die erste davon nach gerade einmal 20 Sekunden - fand Salzburgs Coach („Da waren wir sehr glücklich unterwegs“) in der Kabine offenbar den richtigen Ton. Nach Seitenwechsel dominierte Salzburg das Geschehen, während die Austria zurückfiel. Jetzt war ein Klassenunterschied zu sehen.