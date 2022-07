Salzburg gegen Austria Wien - ab 20.30 Uhr LIVE

Schmid will aus Salzburg auf jeden Fall etwas mitnehmen („wir waren letzte Saison dreimal knapp dran, verloren zweimal 0:1 und einmal 1:2“) , die Trauben hängen dennoch sehr, sehr hoch, Austrias Bilanz ist mehr als karg: Seit dem letzten vollen Dreier (3:2, Siegtor durch Omer Damari in der 86. Minute) gab es bei den „Bullen“ in dreizehn Ligaspielen zwei Unentschieden und elf Niederlagen, zuletzt setzte es überhaupt sieben Niederlagen in Serie