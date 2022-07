Mörbisch: Kaiserin Sissy trifft den König von Siam

Im Jahr 1897 stattete der thailändische König Chulalongkorn Kaiser Franz Joseph I. und seiner Elisabeth einen Staatsbesuch in Schönbrunn ab. 125 Jahre später fuhr die „Retourkutsche“ in Mörbisch ein: Valerie Luksch, die von 4. bis 15. August beim jOPERA Jennersdorf Festivalsommer auf Schloss Tabor die Titelrolle in der Operette Sissy singen wird, kam mit „Franz Joseph“ Philipp Laabmayr zur Seefestspielbühne, wo bis 15. August das Musical „Der König und ich“ mit Benjamin Lee als Monarch von Siam aufgeführt wird.