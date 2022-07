Neil Patrick Harris zeigt seine neue Tätowierung

Mehrere Videoclips zeigen, wie dem Schauspieler die Farbe in die Haut gestochen wird und er dabei gelegentlich das Gesicht verzieht. Wie in seiner Paraderolle des Barney Stinson in der Erfolgsserie „How I Met Your Mother“ ist Harris auch im echten Leben ein Fan von Magie. Auf YouTube finden sich Clips, in denen er Talkshow-Moderatoren wie Ellen Degeneres oder James Corden seine Zaubertricks vorführt.