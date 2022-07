11.115 Corona-Neuinfektionen in Österreich

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 11.115 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Vor einer Woche waren es 12.585 neue Fälle. Bei den Todesfällen in Wien habe es eine Datenkorrektur gegeben, wie Gesundheits- und Innenministerium erklärten.