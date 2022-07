„Riesen-Kompliment“ für ÖFB-Elf aus DFB-Lager

Deutschland ist im Viertelfinale der Frauen-Fußball-EM von Österreich voll gefordert worden, am Ende hat der Rekord-Europameister dank eines 2:0-Sieges aber seine Favoriten-Rolle bestätigt! „Wir haben gegen einen sehr hartnäckigen Gegner gespielt. Ein Riesenkompliment an Österreich. Das Spiel kann am Ende auch 6:3 ausgehen, Österreich hat uns alles abverlangt“, hatte DFB-Teamchefin Martina Voss-Tecklenburg auch lobende Worte für die Verlierer im Brentford Community Stadium parat.