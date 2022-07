„WC & Dusche am Gang, Männer & Frauen gemischt“

„Natürlich hatten wir zum Teil auch Erwartungen auf bessere Platzierungen, aber man kann die Leistung halt nicht immer auf den Punkt bringen“, sagte ÖLV-Präsidentin Sonja Spendelhofer zum Abschneiden der Österreicher bei der WM in Eugene. Lukas Weißhaidinger sei als Diskus-Zehnter „selbst am meisten enttäuscht“, Susanne Walli habe als 23. „mit zwei Superläufen eine großartige Leistung“ gebracht und bei Speerwerferin Victoria Hudson (out in der Quali) werde es ein anderes Mal „auch aufgehen“.