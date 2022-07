Hilfe bei Handicaps: Ford testet Roboter-Ladesäule

Während das Betanken oder Aufladen eines Autos den meisten von uns keinerlei Schwierigkeiten bereitet, kann es für Menschen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität, etwa im fortgeschrittenen Alter, eine echte Herausforderung darstellen. Beim Autobauer Ford arbeitet man daher an einer Roboter-Ladesäule, die von der Person am Lenkrad via Smartphone aus dem Elektrofahrzeug heraus bedient wird. Die Technologie könnte es künftig Menschen ermöglichen, während des Ladevorgangs bequem im Auto sitzen zu bleiben.