Altach-Coach traut ÖFB-Damen eine EM-Sensation zu

Der Erfolgslauf der österreichischen Fußballerinnen bei der EM in England wird auch in der Heimat ganz genau beobachtet. Etwa von Bernhard Summer, Trainer von Bundesligist SPG Altach/Vorderland. „Die ÖFB-Damen müssen sich bislang wirklich nicht verstecken“, sagt Summer, der die Vorarlbergerinnen in der vergangenen Saison zur Winterpause übernahm und in der Rückrunde nur gegen Meister St. Pölten und Vize-Champ Sturm Graz den Kürzeren zog. „Insbesondere die Defensivleistungen waren bislang sehr gut.“