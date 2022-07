Spannendes Duell bei Vorrunde in Salzburg

Der grüne Rasen ist normalerweise das vertraute Terrain für die rund 2.300 beim ÖFB registrierten österreichischen Profi- und Amateurteams. Sie alle haben derzeit die Chance, sich stattdessen am grünen Spieltisch zu beweisen. Genauer gesagt, an den Roulette-, Black Jack- und Pokertischen von Casinos Austria. Der Casino Cup ist ein Event, das es so noch nie gab. Und wie im Fußball kann auch hier nur eine Mannschaft den Cup gewinnen und zum Sieger der Herzen, Karos, Kreuze und Piks werden.