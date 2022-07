Brütende Hitze: „Graz braucht mehr Bäume!“

Hitzetage steigen dramatisch an

Zunehmende Hitzewellen stellen Städte weltweit vor enorme Herausforderungen. Dass es in Graz immer heißer wird, lässt sich auch mit Zahlen belegen: So haben etwa Hitzetage (über 30 Grad) in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) gab es in Graz im Zeitraum 1961 bis 1990 durchschnittlich vier Hitzetage pro Jahr. Zwischen 1991 und 2020 waren es schon 17 Tage, 2021 übersprang das Thermometer 24-mal die 30-Grad-Marke - Tendenz weiter steigend.