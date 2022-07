George Ezra: Der Popstar für die ganze Familie

Nur noch wenige Stunden bis zum größten Gig seiner Karriere. Am Open-Air-Gelände des Finsbury Park in London spielte George Ezra letzten Sonntag vor 40.000 Fans. Es ist der bisherige Höhepunkt in einer an Höhepunkten sehr reichen Karriere. George ist so nervös, dass er nach dem mittäglichen Soundcheck noch einmal nach Hause fährt, weil ihm der aufkommende Trubel und das weitreichende Gelände erst einmal stocken lassen. Ist ja kein Problem, wenn man im Epizentrum des europäischen Musikbusiness wohnt. Man ist sogar versucht zu glauben, die liebe Frau Mama würde ihm vor seinem großen Abend noch einmal eine hausgemachte Portion Fish & Chips und ein Pint Ale auf den Tisch stellen, um den Buben ein bisschen zu beruhigen. Der Brite ist der absolute Anti-Rockstar und auch nach drei Alben noch immer so am Boden geblieben wie vor knapp neun Jahren, als er mit seinem Hit „Budapest“ zum ersten Mal die Charts quer über den Globus eroberte.