Für fünf Teams ist Abstieg schon im April fix

Der Startschuss erfolgt am Freitag. Die Winterpause beginnt nach Spieltag 18 am 5. November. Das Frühjahr startet am 11. März, ehe rund um den 1. April der Grunddurchgang beschlossen wird. Die zwei bestplatzierten Teams der Tabelle steigen in die sechsköpfige Westliga (Start am 8. April) mit den Mannschaften aus Vorarlberg und Tirol auf. Die zwei Teams haben dann bereits ein Ticket für die 16er-Regionalliga-West (ab 2023/24) sicher.