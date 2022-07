Salzburg ist Teil der großen Revolution

Der Start der Regionalliga Salzburg steht in wenigen Tagen bevor. Zum letzten Mal gibt’s einen rein regionalen Herbst und zwei Aufsteiger ins überregionale Frühjahr mit den Vertretern aus Tirol und Vorarlberg. 2023/24 macht das in Salzburg unbeliebte Format der alten 16-köpfigen Westliga Platz. Wie lange diese bestehen bleibt, ist aber fraglich. Denn es bahnt sich eine echte Revolution an!