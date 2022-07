Trübe Konjunkturaussichten zeichnen Industrielle

Der sogenannte Geschäftsklimaindex der Vorarlberger Industrie - also der Mittelwert der Einschätzung zur aktuellen Geschäftslage und jener in sechs Monaten - ist gewissermaßen das Stimmungsbarometer der Ländle-Wirtschaft. Die aktuelle Umfrage gibt nur wenig Anlass zur Freude. Mit einem Wert von +14,70 Prozentpunkten liegt der Geschäftsklimaindex derzeit so tief wie zuletzt 2012 (mit Ausnahme der außerordentlichen Situation zu Beginn der Corona-Pandemie).