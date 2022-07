Pratt: Darum will er nicht „Indiana Jones“ werden

Chris Pratt ist auf der Erfolgsspur. Der Ehemann von Katherine Schwarzenegger und damit Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger fährt einen Filmerfolg nach dem anderen ein. „The Terminal List“ ist gerade einer der meistgesehenen Amazon-Prime-Serien, und im Kino zähmt er in „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ wieder Urzeitechsen. Ein Haudegen Sonderklasse also. Wie Harrison Ford ... Doch dessen Nachfolger will er partout nicht werden!