Abwasser aus Kläranlagen gibt viel Auskunft

Tirol war Vorreiter, ganz Österreich hat das System übernommen. Die Rede ist vom Abwasser-Monitoring zur Einschätzung der Pandemieentwicklung. Dabei werden Proben aus Kläranlagen auf Viruslast untersucht. Seit Einführung dieser Methode konnten die steigenden oder fallenden Corona-Zahlen damit schon früh und relativ genau prognostiziert werden. Die aktuellste Einschätzung stammt aus der Vorwoche. Da wurden in Tirol im Abwasser wieder deutlich mehr Viren gemessen. Die Steigerung lag bei 20 Prozent und damit doppelt so hoch wie in den Wochen davor.