17-Jährige rückt nach: Neues Gesicht bei ÖFB-Damen

Naschenweng vor Rückkehr ins Teamtraining

Gute Nachrichten gibt es zudem von Katharina Naschenweng. Die 24-jährige Außenspielerin wurde mittlerweile negativ auf das Coronavirus getestet. Sollten die am Montag durchgeführten medizinischen Tests samt Blutwerten, deren Ergebnisse am Dienstag erwartet werden, passen, wird die Hoffenheim-Legionärin bereits am Dienstagnachmittag wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Das war zuvor auch bei Laura Wienroither der Fall gewesen, die nach einer mehrtägigen Corona-Pause beim 1:0 gegen Norwegen ihr Comeback gegeben hatte.