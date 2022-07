Interview mit ÖFB-Dame Dunst: ARD lag falsch

Aber zurück zum deutschen TV: Im ARD waren vor „unserem“ Norwegen-Duell eher nur die Skandinavierinnen als Viertelfinal-Gegner infrage gekommen, was Barbara Dunst nach dem geschafften Aufstieg in einem ARD-Interview süffisant anklingen ließ. Das sorgte beim Sender etwas für Verstimmung. „Hat ja gestimmt“, lächelte das dribbel- und schussstarke Offensiv-Ass, das bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, am Sonntag auf dem Weg zum Fitnessraum.