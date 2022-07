18-4 Uhr: Das Techno Cafe im Volksgarten Pavillon (Burgring, 1010)

20-23 Uhr: 6-Year Anniversary of English Stand-up Comedy im Kramladen (Lerchenfelder Gürtel U-Bahn Bogen 39-40, 1080)

20-23 Uhr: The Innocents | presented by SLASH Filmfestival Kino am Dach (Urban-Loritz-Platz 2, 1070)