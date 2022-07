Transfercoup: LASK verpflichtet Robert Zulj!

Zuletzt schnürte Zulj seine Fußballschuhe in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo er für den Al-Ittihad Kalba SC auflief. Nach acht Jahren im Ausland kehrt der 30-Jährige nun nach Österreich zurück. „Nach meinen Stationen im Ausland jetzt für den LASK auflaufen zu dürfen, ist für mich als Oberösterreicher etwas ganz Spezielles. Trotz mehrerer Angebote - auch aus der deutschen Bundesliga - konnten mich Sportdirektor Vujanovic und Präsident Gruber davon überzeugen, was hier beim LASK am Entstehen ist. Ich freue mich schon, wenn es mit der Mannschaft losgeht,“ sagt Robert Zulj nach der Vertragsunterzeichnung.