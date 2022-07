Stundenlanges Schrubben wegen Graffitis auf Zügen

Mit Schwämmen und Bürsten bewaffnet waren am Samstag vier Bahnmitarbeiter in der Remise am Innsbrucker Hauptbahnhof fast den ganzen Tag damit beschäftigt, die Lack-Farben von zwei Zügen zu schrubben. Vier bis fünf Stunden dauert meist die Reinigung einer einzelnen Garnitur. „Dabei müssen spezielle Lösemittel verwendet werden, damit etwa Bremsschläuche nicht angegriffen oder sicherheitsrelevante Kennzeichnungen nicht mit abgewaschen werden“, erklärt ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair.