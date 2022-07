Deutscher Ferienstart brachte viel Stau auf A10

An diesem Wochenende brauchen Autofahrer auf der Tauernautobahn wieder gute Nerven. Der Ferienbeginn in fünf deutschen Bundesländern – darunter mit Niedersachsen und Sachsen zwei große – sorgt für viel Urlauberverkehr. Am Samstag dauerte es vom Walserberg bis zum Tauerntunnel phasenweise 80 Minuten länger. Vor allem am Vormittag gab es immer wieder Stau.