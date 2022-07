Kabarettistin Betty O. ist „Zynikerin geworden“

Auf den großen Musicalbühnen hat die Karriere der Südsteirerin in den 1990er-Jahren Fahrt aufgenommen und sie in die Oberliga internationaler Produktionen gebracht. „Elisabeth“, „Les Misérables“ oder „Die Dreigroschenoper“ - sie hat überall geglänzt. Und auch bei „Mamma Mia!“ haben die Verantwortlichen nichts dem Zufall überlassen. „Björn Ulvaeus von ABBA hat mich persönlich für die Rolle in seinem Musical gecastet“, erinnert sich die am Konservatorium der Stadt Wien ausgebildete Musicalsängerin an die Begegnung.