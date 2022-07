Tiger Woods: Ein Abschied mit sehr vielen Tränen

Als er sich nach seinem Abschlag in Richtung 18. Grün aufmachte, standen alle auf den Tribünen auf, gab es Standing Ovations für Tiger Woods. Der zog beim Überqueren der berühmten Swilcan Bridge mit Tränen in den Augen seine Kappe: „Ich bin nicht jemand, der sehr oft wegen irgendetwas in Tränen ausbricht“, so der Superstar, „aber es war sehr emotional für mich, weil ich nicht weiß, wie es mit meiner Gesundheit weitergeht.“