Bezirksgrenzen wegen kleiner Hütte verschoben

Einwohnermäßig wächst der Bezirk Perg seit Jahren. Nun ist er aber auch flächenmäßig größer geworden. Der Grund ist kurios: Eine kleine Gartenhütte wurde vor vielen Jahren am Rande der Gemeinde Sankt Thomas am Blasenstein (Bezirk Perg) errichtet. Mit der Einhaltung der Bauvorschriften nahm man es nicht so genau, ein kleines Eck der 35 Quadratmeter großen Hütte stand nach Fertigstellung auf fremdem Eigentum und noch dazu auch noch auf dem Gebiet der Gemeinde Pierbach (Bezirk Freistadt).