Pool an einsatzfähigen Notärzten beinahe leer

14 NEF-Stützpunkte in Tirol

14 NEF-Stützpunkte gibt es in ganz Nord- und Osttirol. Das Rote Kreuz stellt die Sanitäter und das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF). Die Notärzte sind entweder Angestellte des Roten Kreuzes oder versehen Dienst auf Werkvertragsbasis. Letztere kommen aus der freien Praxis oder sind irgendwo angestellt – etwa in Krankenhäusern.