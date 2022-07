Balkon von Wohnhaus in Kitzbühel stand in Flammen

Gegen 16.30 Uhr heulten am Mittwoch in der Gamsstadt die Sirenen. Der Balkon sowie Holzfassade einer Wohnung im dritten Stock hatten zu brennen begonnen. Bei Eintreffen der Stadtfeuerwehr war von weitem bereits ein Vollbrand zu sehen. Mittels Drehleiter gelangten die Florianijünger in die Wohnung, in der sich jedoch zum Glück niemand befand.