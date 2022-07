Erster Top-Klub da: Southampton trainiert bereits!

Zwei Testspiele in Kärnten

Der 15. der Premier League aus dem Vorjahr gastiert noch bis 20. Juli in Kärnten. Am Samstag (14 Uhr) testet Hasenhüttl in der Lavanttal Arena gegen sein Ex-Team RB Leipzig. Am Montag, 18. Juli, spielen Theo Walcott, James Ward-Prowse und Co im Wörthersee Stadion um 19 Uhr ein Testmatch gegen Austria Klagenfurt. Tickets sind noch verfügbar.