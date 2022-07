Bei Wanderung in Tirol abgestürzt: 86-Jährige tot

In Bergbach gestürzt

Auf dem Rückweg dürfte laut derzeitigem Ermittlungsstand die etwas hinter ihrem Bruder nachgehende 86-Jährige im Bereich „Ploder“ (ca. 1300 m) in einem etwas steiler verlaufenden Wegabschnitt aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz gekommen sein. „Sie stürzte in weiterer Folge über steiles Waldgelände rund 150 Meter in den darunter verlaufenden Marienbergbach ab“, so die Exekutive. Beim Absturz zog sich die Frau tödliche Verletzungen zu.