Feldhofer: „Dafür haben wir ihn nicht geholt“

Fredinand Feldhofer im krone.at-Flash-Talk: Der Cheftrainer des SK Rapid spricht über den Umbruch in Grün-Weiß, Rückkehrer Guido Burgstaller (auf die Frage von Michael Fally, ob Burgstaller bisher in der Vorbereitung überzeugt hat, meint er schmunzelnd: „Dafür, dass er in der Vorbereitung überzeugt, haben wir ihn nicht geholt“), die Torhüter-Position und die „Baustelle“ Innenverteidigung).