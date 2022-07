Finger eingeklemmt: Mädchen (3) in Lift gefangen

Diesen Schreck wird das Mädchen aus Walchsee so schnell nicht vergessen: Die Dreijährige klemmte sich am Montag in einem Wohnhaus die Finger in der Tür eines Aufzugs ein und war daraufhin in der Kabine gefangen. Laut Polizei hatte die Mutter die Stiege genommen, weil das Mädchen allein mit dem Lift fahren wollte. Als sie das Weinen ihrer Tochter hörte, schlug die Frau Alarm.