Das Hochgebirge wird für Bergsteiger gefährlicher

Die geringe winterliche Schneedecke und die sich drastisch verändernden Begebenheiten in vergletscherten Bereichen, wie zuletzt beim Gletschersturz auf der italienischen Marmolata veranlassen das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) heuer bereits im Frühsommer auf das Hochtouren-Thema einzugehen. Alexander Radlherr von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bestätigt, dass Schneebrücken auf Gletschern in dieser Saison nur schwach oder gar nicht vorhanden sind und dies zu einer erhöhten Spaltensturzgefahr führt. Die Gletscher des Alpenraums sind zum Teil schon in der frühen Hochtourensaison aper, auch stellt früh schneefreies Blockgelände ein zusätzliches Unfallpotential dar. Gletscherbäche haben bereits im Frühsommer ein Abflussverhalten wie im Hochsommer. Dies kann beim Zustieg oder beim Begehen von Gletschern fatale Folgen haben. "Vorsicht ist geboten und eine gute Tourenvorbereitung sowie ein Umdenken werden erforderlich", erklärt Peter Paal, Präsident ÖKAS.