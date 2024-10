Den Gschnitzbach entlang hinein zur Laponesalm

Über Stock und Stein ...

In einer Rechtskehre in rund 1350 Meter Höhe zweigen wir dann links auf den Steig ab. Der zieht über Stock und Stein hinauf und dann an- bzw. leicht absteigend taleinwärts. Die Route trifft auf den Fahrweg – hier über die Brücke und danach gleich am bezeichneten „Wanderweg Laponesalm“ links den Gschnitzbach entlang einwärts. Dass dieser Steig nur für Geübte ist, scheint stark übertrieben.