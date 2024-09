Auf dem „Weg der Sinne“ grüßen wir die Göttin

Es geht in der Folge etwas zügiger nach oben und in die freien Wiesen mit Blick Richtung Kellerjoch. Hier dreht die Route um, ein Forstweg führt noch ein paar Meter hinauf, ehe er – am höchsten Punkt der Rundtour (rund 1485 m) – abwärts zurück hinein in den Wald zieht. Jetzt im „Abstieg“ drängen sich immer wieder die imposanten Karwendelwände ins Blickfeld.