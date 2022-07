ÖFB-Gegner verneigt sich: „Zwei, drei Superstars“

„Eine der besten Ausbildungen in Europa“

Shiels zeigte sich zudem begeistert von der Nachwuchsarbeit in der ÖFB-Akademie in St. Pölten. „Sie haben eine der besten Ausbildungen in Europa“, betonte der 66-Jährige. Für das habe sich sein Team, das fast ausschließlich aus Amateuren besteht, ganz gut geschlagen. „Sie waren nicht so viel besser als wir, aber sie waren es in den entscheidenden Zonen. Wir haben sie teilweise so stark gefordert, dass wir fast was mitgenommen haben. Ich hatte in gewissen Perioden das Gefühl, dass wir den Ausgleich erzielen werden. Insgesamt geht das 2:0 aber so in Ordnung“, analysierte Nordirlands Teamchef.