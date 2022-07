Dunst: „Werden gegen Norwegen Feuerwerk starten“

Kenny Shiels (Nordirland-Teamchef):

„Sie waren nicht so viel besser als wir, aber sie waren es in den entscheidenden Zonen. Das 2:0 geht so in Ordnung. Man muss sehen, wo wir stehen und wo Österreich, welches Niveau sie im Frauenfußball erreicht haben. Sie haben eine der besten Ausbildungen in Europa und sind ein richtig schwerer Gegner.“