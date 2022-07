Wende im Fall Andreas: „Schritt zur Gerechtigkeit“

Katharina Gerhardter-Kinner nimmt die jüngsten Entwicklungen mit Wohlwollen zur Kenntnis. „Ich freue mich über jeden Schritt der Justiz für mehr Gerechtigkeit“, sagt die Lungauerin. Ihr Sohn Andreas (15) starb am 18. November des Vorjahres – überrollt von einem Polizei-Auto auf einem Feldweg in St. Andrä. Der Jugendliche stürzte mit seinem Moped auf einem Feldweg, blieb am Boden liegen. Der Polizeibus konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.