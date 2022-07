Charles Leclerc: „Ich sehe mich als Weltmeister“

Abertausende Fans aus Holland waren, in Orange gekleidet, zum Red Bull Ring gereist - und sie sahen die große Party in Rot! Beim vierten Ferrari-Sieg in dieser F1-Saison, dem zweiten in Folge, untermauerte Charles Leclerc seine Ambitionen im Hinblick auf den WM-Titel. Dabei kann der 24-Jährige noch viele andere Dinge.