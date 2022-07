Vettel heiß auf Gasly: „Was läuft falsch bei ihm?“

Im Runde 42 setzte Vettel zum Überholmanöver an, wollte außen an Gasly vorbeigehen. Es ging nicht gut. Vettels rechtes Hinterrad „küsste“ Gaslys linkes Vorderrad, der deutsche Aston-Martin-Pilot landete im Kies. „What is wrong with him?“, funkte er ungläubig an die Box, nachdem er es wieder auf die Piste geschaffte hatte.