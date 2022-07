Große neue Chipfabrik schafft 1000 Jobs in der EU

Chipfertigung in der EU soll ausgebaut werden

Das neue Werk werde in „bedeutendem Umfang“ zu den Zielen des Chips Act der Europäischen Union beitragen, erklärten die Unternehmen weiter. Die EU-Kommission hatte den Chips Act Anfang Februar beschlossen: Sie will die Herstellung von Halbleitern in der EU ankurbeln und dafür rund 43 Milliarden Euro aus öffentlichen und privaten Mitteln mobilisieren. Ziel ist, bis 2030 ein Fünftel der globalen Halbleiterproduktion in Europa anzusiedeln.