Amazon Prime Day: Hier sind die besten Angebote

Das Warten auf die Amazon Prime Days für die „Prime“-Mitglieder auf Amazon hat sich gelohnt. Sie dürfen sich von Dienstag, dem 12. Juli 00.01 Uhr bis Mittwoch, den 13. Juli 23.59 Uhr zwei Tage lang auf unschlagbare Deals gefasst machen. In diesem Zeitraum haben „Prime“-Mitglieder die Möglichkeit, aus über einer Million Angebote zu profitieren. Darunter auch exklusive Neuheiten. Die limitierten Deals sind nur an diesen zwei Tagen zugänglich. Damit Sie auch ja nichts verpassen, haben wir alle Schnäppchen am heutigen Dienstag für Sie zusammengefasst. Schnell sein lohnt sich, wenn man bei den besten Deals zuschlagen will.