Autos wurden bei Kollision von Straße geschleudert

Durch den heftigen Anprall, jeweils mit der linke Fahrzeugfront, wurden die beiden Autos in den Straßengraben geschleudert. Die 66-Jährige, die in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Schönberg mittels Bergeschere befreit werden. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt und den Rettungssanitätern des Roten Kreuzes, teilweise schwer verletzt, in Krankenhäuser eingeliefert.