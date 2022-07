Christian Baha: Von der Friedens- zur Kriegsunion

2022 herrscht Krieg in Europa, aus der EU-Friedensunion ist eine EU-Kriegsunion geworden. 23 von 27 EU-Staaten sind Mitglieder der NATO, mehrere liefern schwere Waffen an die Ukraine und leisten Beistand mit Hunderten Milliarden Euro. Österreich müsste sich immerwährend neutral verhalten, tut es aber nicht und steckt tief in einem politischen Dilemma: Auf der einen Seite verpflichtet uns das Neutralitätsgesetz dazu, kein kriegsführendes Land zu unterstützen und das Staatsgebiet für Militärtransporte und Überflüge von Kriegsgerät zu sperren; auf der anderen Seite verpflichtet uns der Vertrag von Lissabon (2007) zur Beistandspflicht innerhalb der EU, was mit der ursprünglichen Neutralität unvereinbar ist.