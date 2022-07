Der Sommer kommt zurück - mit bis zu 33 Grad!

Am Freitag sorgen Regenschauer und Wolken teilweise wieder für sehr unbeständiges Wetter in ganz Österreich. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Abseits von gewittrigen Schauern weht der Wind nur schwach. Die Frühtemperaturen erreichen bis zu 20 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen können zwischen 19 und 28 Grad liegen. Am wärmsten bleibt es im Westen des Landes.