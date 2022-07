Zwei Mädchen verwüsteten Kirche in Innsbruck

Zwischen 14.45 und 15.30 Uhr machten sich die zwei Jugendlichen in der Kirche in der Spingeser Straße in Innsbruck zu schaffen. Dabei richteten sie eine wahre Verwüstung an. Sie zerstörten Gotteslob-Bücher, Kerzen und Opferstock-Kerzengläser sowie Blumentöpfe und demolierten Bänke und Sitzpolsterungen.