Spielberg: Party mit Pool, Bier und Eurofighter

Neben dem Pool steht ein Eurofighter

Eine Truppe übertrifft jene von Peter in Sachen Komfort aber doch um einiges. Schon von weit her erkennt man die mit Stroh ausgelegte Parzelle von Alex Toplitsch an einer Rauchsäule. Die kommt von seinem aus Holz gebauten Eurofighter. Seit Mai haben der 32-Jährige aus Dornbirn und rund zwanzig seiner Freunde an der Figur gearbeitet. „Der Bauer hat uns mit dem Traktor beim Abladen geholfen“, erzählt einer von ihnen. „Und die Feuerwehr hat uns den Pool aufgefüllt.“