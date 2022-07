ÖVP-Ortschef nennt Rendi-Wagner „widerlich“

Ausgerechnet die viel besuchte Facebook-Seite der ORF-„Zeit im Bild“ hat sich der Bisamberg-Bürgermeister als Bühne für seine Entgleisungen ausgesucht. SPÖ-Chefin Rendi-Wagner könne „nur die Go... aufreißen“, so der ÖVP-Politiker, der im Brotberuf Professor an der Uni Wien ist. „Einfach widerlich diese Person samt ihrer Partei“, tobte er in einem Kommentar (siehe Screenshot oben).