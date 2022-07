98-Jähriger nutzte Aktenkoffer als Sitzerhöhung

Nicht schlecht staunten jene Einsatzkräfte der Polizei in der Bodenseestadt Lindau (D), die am Mittwochnachmittag zu einem Leicht-Kfz gerufen wurden, das in einen Randstein gefahren war. Hinter dem Steuer: Ein 98-jähriger Mann, der eine ganz spezielle Sitzunterlage verwendete.