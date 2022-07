Kate und William: Tierische Premiere für „Orla“

Der Auftritt von Herzogin Kate und Prinz William bei einem Benefiz-Polospiel in Windsor sorgte für reichlich Aufsehen. Nicht nur, dass der künftige Thronfolger seine schöne Ehefrau mit einem Bussi bedachte - eine durchaus seltene persönliche Geste in der Öffentlichkeit -, war auch ein ganz besonderer Gast an diesem Nachmittag am Spielfeldrand dabei.